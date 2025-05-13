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Mazıdağı Fosfatspor, Dolu Yağışına Rağmen Antrenmanlara Devam Ediyor

Mazıdağı Fosfatspor, Dolu Yağışına Rağmen Antrenmanlara Devam Ediyor
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Nesine 3. Lig'de mücadele eden Mazıdağı Fosfatspor, play-off yarı finalinde Balıkesirspor ile oynayacağı maç öncesi dolu yağışına rağmen antrenmanlarına ara vermiyor. Takım, moral ve motivasyonunu yüksek tutmayı hedefliyor.

Nesine 3. Lig'de mücadele eden Mazıdağı Fosfatspor, play-off yarı finalinde Balıkesirspor ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde antrenman yapan futbolcular, antrenman sırasında aniden bastıran dolu yağışıyla karşılaştı. Kısa sürede zemini beyaza bürüyen doluya rağmen oyuncular, yağışın sona ermesinin ardından çalışmalarına devam etti.

Beyaz örtüyle kaplanan stadyumda idmanlarını sürdüren Mazıdağı Fosfatspor, zorlu Balıkesirspor maçı öncesi moral ve motivasyonunu yüksek tutmayı hedefliyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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