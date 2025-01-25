Mazıdağı Fosfat Spor, 3. Teknik Direktörü ile Sözleşme İmzaladı
Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Mardin temsilcisi Mazıdağı Fosfat Spor Kulübü, kötü sonuçların ardından üçüncü teknik direktör ile sözleşme imzaladı. 23 puan ile 8. sırada bulunan takım, play-off hattının 2 puan gerisinde yer alıyor.
Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Mardin temsilcisi Mazıdağı Fosfat Spor Kulübü, bu sezon üçüncü teknik direktör ile sözleşme imzaladı.
Nesine 3. Lig 2. Grup'ta 23 puan ile 8. sırada yer alan Mazıdağı Fosfat Spor Kulübü, alınan kötü sonuçların ardından yine teknik direktör değişikliğine gitti. Bu sezon çıktığı 16 müsabakada 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile sahadan ayrılan Fosfat Spor, 11 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.
Play-off postasına 2 puan gerisinde olan Fosfat Spor, teknik direktör Serdar Göçerler ile sözleşme imzaladığını duyurdu. - MARDİN