Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu: 353 gözaltı! Şok detaylar ortaya çıktı

Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu! Sahipleri dahil 353 kişi gözaltında
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Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

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FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle Maydonoz Döner'e düzenlenen operasyonun ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Galatasaray resmi hesabı, sponsorluk sözleşmesi imzaladığı iddia edilen Maydonoz Döner ile ilgili tüm paylaşımları silerken kulüpten söz konusu gelişmeye ilişkin resmi açıklama geldi.

Antalya merkezli 31 şehirde yapılan operasyonda, aralarında 10 kamu personelinin de bulunduğu 353 şüpheli gözaltına alındı.

SAHİPLERİ DE GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, Maydonoz Döner firması üzerinden terör örgütüne para aktardığının saptandığını bildirdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1,5 yıldır yürütülen FETÖ soruşturmasında, Maydonoz Döner'in sahiplerinin de olduğu ifade edildi.

GALATASARAY'DAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Maydonoz Döner'e düzenlenen FETÖ operasyonun ardından Galatasaray Kulübü'nden dikkat çeken bir hamle geldi.

Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

TÜM PAYLAŞIMLARI SİLDİLER

Operasyon haberinin servis edilmesi sonrasında Galatasaray resmi hesabında, sponsorluk sözleşmesi imzaladığı iddia edilen Maydonoz Döner ile ilgili tüm paylaşımları sildi.

Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

GALATASARAY KULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray Kulübü resmi internet sitesinde yapılan açıklamada "Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama A.Ş ile kulübümüzün ve / veya iştiraklerinin herhangi bir sponsorluk anlaşması bulunmamaktadır. Bu şirket ile kulübümüzü iltisaklı gösteren şahıslar ve kurumlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıKaraMurat:

Buda mı tesadüf ??

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Haber YorumlarıAhmet parker:

Galatasaray zaten fetö be bunu bılıyoruz artık

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Haber Yorumlarıduyarlı vatandaş:

maydonoz gider nane döner gelir zihniyet hep aynı Atatürk tam temizlik yapmadı maalesef

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Haber YorumlarıUmut Bingöl:

Yahu bu Fetö deyince hep Galatasaray çıkıyor işin içinden.

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Haber YorumlarıMustafa Hanedar:

Yabancı değiller bu işlere

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Haber YorumlarıCece Cece:

resmen komedi hep sponsorumuz diye paylasim yap sonrada bizim bir ilişkimiz yok de :)

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Haber YorumlarıOSMANLI TARİHİ:

YİNE GALATASARAY YİNE FETÖ NEDEN BAŞKA KULÜBE DENK GELMEZ Bİ ARAŞTIRSALAR BARİ

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Haber YorumlarıMuhammed Can Kırdağ:

mezardaki Fethullah güleni başkan da yapar bu Gs yakında

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Haber Yorumlarısüleyman kahraman:

Herşey ortada.söylencek hiçbir şey yok.

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Haber Yorumlarıİlhan Binen:

bu Fenerbahçe perişan olur

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