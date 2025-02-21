Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

Antalya merkezli 31 şehirde yapılan operasyonda, aralarında 10 kamu personelinin de bulunduğu 353 şüpheli gözaltına alındı.

SAHİPLERİ DE GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, Maydonoz Döner firması üzerinden terör örgütüne para aktardığının saptandığını bildirdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1,5 yıldır yürütülen FETÖ soruşturmasında, Maydonoz Döner'in sahiplerinin de olduğu ifade edildi.

GALATASARAY'DAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Maydonoz Döner'e düzenlenen FETÖ operasyonun ardından Galatasaray Kulübü'nden dikkat çeken bir hamle geldi.

TÜM PAYLAŞIMLARI SİLDİLER

Operasyon haberinin servis edilmesi sonrasında Galatasaray resmi hesabında, sponsorluk sözleşmesi imzaladığı iddia edilen Maydonoz Döner ile ilgili tüm paylaşımları sildi.

GALATASARAY KULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray Kulübü resmi internet sitesinde yapılan açıklamada "Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama A.Ş ile kulübümüzün ve / veya iştiraklerinin herhangi bir sponsorluk anlaşması bulunmamaktadır. Bu şirket ile kulübümüzü iltisaklı gösteren şahıslar ve kurumlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır" ifadeleri yer aldı.