Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları Başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 35'incisi düzenlenen "Maximiles Black The Bodrum Cup" yelken yarışlarında Metro Bodrum-Çökertme etabı başladı.

Deniz ve yelken tutkunlarını birleştiren Bodrum Cup'ın ikinci yarışında tekneler yelkenlerini açtı. Bodrum'dan start alan Metro etabı Çökertme'de tamamlanacak.

Katılımcılar, yarın Radisson Collection Çökertme-Kissebükü Bodrum etabını tamamlamak üzere Kissebükü'ne yelken açacak.

Yelkenciler, 20 Ekim'de ise Anadolu Sigorta Etabı için Kissebükü'nden Bodrum'a hareket edecek. Yarışlar, 21 Ekim'de Opet/Tüpraş Bodrum-Bodrum etabıyla son bulacak.

Kazananların kupaları ise 21 Ekim'de Candan Erçetin'in Şef Orhan Şallıel yönetiminde senfoni orkestrası eşliğinde gerçekleştireceği "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konserinden önce verilecek.