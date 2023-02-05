Maxi Gomez, Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde Galatasaray'a attığı en erken golü kaydetti

Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında 13. saniyede Maxi Gomez ile 1-0 öne geçti. Böylece bordo-mavililer, Süper Lig tarihinde Galatasaray'a attıkları en erken golü kaydetmiş oldu.