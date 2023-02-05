Maxi Gomez, Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde Galatasaray'a attığı en erken golü kaydetti
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Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında 13. saniyede Maxi Gomez ile 1-0 öne geçti. Böylece bordo-mavililer, Süper Lig tarihinde Galatasaray'a attıkları en erken golü kaydetmiş oldu.
Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'a konuk oldu. Maça müthiş başlayan bordo-mavililer, tarihi bir gol kaydetti.
TORREIRA'DAN BÜYÜK HATA
Başlama vuruşunu yapan Galatasaray'da Torreira kaleci Muslera'ya dönmek isterken, top kısa düştü. Araya giren Abdülkadir Ömür, müsait durumdaki Maxi Gomez'e pasını verdi ve Uruguaylı yıldız, 13. saniyede topu ağlarla buluşturdu.
TARİHİ GOL
Fileleri havalandıran Maxi Gomez, Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde Galatasaray'a attığı en erken golü kaydetti.
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