Formula 1'de Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, Katar Grand Prix'sinde yapılan sprint yarışını ikinci sırada tamamlayarak üst üste 3. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Şampiyonayı açık ara önde götüren Verstappen, pilotlar klasmanında şampiyonluğunu ilan etti.

Max Verstappen Üst Üste 3. Kez Dünya Şampiyonu Oldu

Formula 1'de Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen üst üste 3. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Formula 1'de heyecan Katar Grand Prix'siyle devam ederken, bugün yapılan sprint yarışıyla şampiyon belli oldu. Şampiyonayı açık ara önde götüren Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen, sprint yarışını ikinci sırada tamamladı ve pilotlar klasmanında şampiyonluğunu ilan etti. Sprint yarışını ise McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Verstappen bu sonuçla 2021 ve 2022 yıllarından sonra üst üste 3. kez şampiyon oldu.

Red Bull da takımlar şampiyonluğunu daha önce ilan etmişti. - İSTANBUL