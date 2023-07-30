Max Verstappen Belçika Grand Prix'sini kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı olan Belçika Grand Prix'sini Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. Verstappen, takım arkadaşı Sergio Perez'in önünde birinci olarak kariyerinin 45. yarış birinciliğine ulaştı. Red Bull takımı ise üst üste 12 yarış kazanan ilk Formula 1 takımı oldu. Pilotlar ve takımlar klasmanında liderlik sıralaması da güncellendi.