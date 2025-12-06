Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in

Formula 1'de şampiyonu belirleyecek 24. ve son yarış olan Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonunu Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen elde etti.

Formula 1'de sezonun 24. ve son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'si'nde sıralama turları, 5 bin 281 metre uzunluğundaki Yas Marina Pisti'nde yapıldı. Sıralama turlarında Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, 1: 22.207 derecesiyle en hızlı zamanı elde etti ve yarışa pole pozisyonunda başlayacak. McLaren pilotları Lando Norris ikinci, Oscar Piastri de üçüncü sıradan start alacak.

Son yarış öncesinde Lando Norris 408 puanla şampiyonanın liderlik koltuğunda bulunuyor. Norris'in ardından Max Verstappen 396 puanla ikinci, Oscar Piastri de 392 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Sezonun şampiyonunun belli olacağı yarış yarın TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek. - İSTANBUL