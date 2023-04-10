Max Meyer küllerinden doğdu! Fenerbahçe, bedavaya gönderdiği için bin pişman

Fenerbahçe'den bedelsiz olara İsviçre ekibi Zürich'e gönderilen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Max Meyer, bu sezon adeta küllerinden doğdu. Meyer, 21 karşılaşmada 9 gol atıp 3 asistle oynadı.

Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralık gittiği Augsburg'da gösterdiği performansla Alman Milli Takımı'na seçilen Mergim Berisha'dan sonra bir patlama da Max Meyer yaptı.

BEDELSİZ GİTTİ

Fenerbahçe'nin sezon başında İsviçre ekibi Luzern'e bedel almadan gönderdiği 27 yaşındaki orta saha, takımının gol yükünü çekti.

21 MAÇTA 9 GOL 3 ASİST

Bu sezon ligde 21 karşılaşmaya çıkan Meyer, 9 gol atıp 3 asist üretti. İsviçre Kupası'nda çıktığı 2 maçta ise 1 gol kaydetti.

PİYASA DEĞERİ YÜKSELİŞTE

Luzern'e giderken piyasa değeri 500 bin euroya kadar düşen futbolcu, gösterdiği yükselişle 1.5 milyon euro seviyelerine çıktı.