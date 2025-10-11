Max Kruse'den Fenerbahçe sorusuna beklenmeyen cevap

Geçmiş dönemlerde Fenerbahçe forması giyen Alman oyuncu Max Kruse, UEFA Avrupa Ligi'nin içinde bulunduğumuz sezonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

''NASIL İŞLEDİĞİNİ ANLAMIŞ DEĞİLİM''

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni sistemi hakkında yorum yapan Kruse, "20 yıldır futbolun içindeyseniz ve o kadar zamandır farklı bir sisteme alışmışsanız, bu o kadar kolay olmuyor. Dürüst olacağım, hala nasıl işlediğini tam olarak anlamış değilim. Şahsen, grupta dört takımın olması ve iki maç oynanması bana daha iyi geliyordu ama futbol gelişiyor ve karar vermek zorunda olan ben değilim." dedi.

"HEPSİNİ TAKİP EDEMEM"

Max Kruse, kendisine sorulan '' Freiburg ve Fenerbahçe gibi geçmişte oynadığı takımlarla ilgili ne düşünüyorsun?'' sorusuna cevap vererek, "Birçok kulüpte oynadım. Hepsini yakından takip etseydim, başka bir şey yapamazdım." sözlerini sarf etti.

FENERBAHÇE, ROMA, FEYENOORD

Değerlendirmelerine devam eden 37 yaşındaki futbolcu, " Freiburg'un fikstürüne bakıldığında Stuttgart'tan daha iyi bir şansa sahip oldukları görülüyor. Özellikle Bologna ve Nice, küçümsenmemeli. Freiburg için de zor olacak ama imkansız değil. Stuttgart'ın fikstürü daha zor. Fenerbahçe ve Roma'nın yanı sıra Feyenoord maçı da oldukça zorlu Avrupa Ligi maçları." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ STUTTGART

Fenerbahçe ile Stuttgart, 23 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında karşı karşıya gelecek.