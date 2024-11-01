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Mauro Icardi'yi Galatasaray'dan koparacak ihtimal ortaya çıktı

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Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'ye talip olan River Plate'in ısrarı sürüyor. Bu transferin maddi anlamda Arjantin kulübünün boyunu aşacağı ve düşük olan gerçekleşme ihtimalinin Wanda Nara'ya bağlı olduğu öne sürüldü.

Arjantin'in köklü kulüplerinden River Plate, uzun süredir Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için nabız yoklamaya devam ediyor. İmkansız olarak görülen transferin gerçekleşmesi tek bir ihtimal var.

TRANSFER İMKANSIZ GİBİ

ESPN'e konuşan eski Arjantinli futbolcu Diego Latorre, Icardi'nin River Plate'e transfer olabileceğini ileri sürümüştü. Latorre'nin bu iddiasına yanıt bir başka Arjantin medya kuruluşundan geldi. TyC Sports muhabiri Damian Augusto Villagra'nın haberine göre; Mauro Icardi'nin River'a transferi neredeyse imkansız. Arjantinli yıldızın Galatasaray'da kazandığı yıllık ücreti River Plate'in karşılamasının çok zor olduğu belirtilirken, futbolcunun sarı kırmızılılar ile 1.5 yıllık sözleşmesinin daha bulunduğu da hatırlatıldı.

TEK İHTİMAL WANDA NARA

Haberde, 31 yaşındaki futbolcunun Arjantin'e dönmesinin ancak aile kararıyla gerçekleşebileceği ifade edildi. Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Arjantin'de çalışmaya devam etmeyi düşündüğü ve bu durumun yıldız futbolcuyu ülkesine dönme konusunda etkileyebileceği ileri sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maça çıktı. 31 yaşındaki tecrübeli golcü, bu karşılaşmalarda 6 kez fileleri havalandırırken, 2 de asist yaptı.

Mauro Icardi'yi Galatasaray'dan koparacak ihtimal ortaya çıktı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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