Mauro Icardi Wanda Nara ile barıştı

Galatasaray'da PAOK ve Kasımpaşa maçında attığı gollerle geri dönüş sinyali veren Mauro Icardi, Rigas maçının ardından büyük eleştiriler almıştı. Arjantinli yıldızla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

ARJANTİN'E GİTTİ

Yıldız oyuncu bir süre önce eşi Wanda Nara ile yollarını ayırmıştı. Nara çocuklarla birlikte Arjantin'e yerleşmiş, ancak sık sık Avrupa'yı geziyordu.

"BARIŞTILAR" İDDİASI

Son milli arada ve takıma verilen bir günlük izinde Arjantin'e giden Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile barıştığı iddia edildi. Nara'nın kısa süre içerisinde çocuklarıyla birlikte İstanbul'a gelip yeniden burada yaşaması bekleniyor.