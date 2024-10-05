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Mauro Icardi Wanda Nara ile barıştı

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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin özel hayatında sürpriz bir gelişme yaşadı. Bir süre önce eşi Wanda Nara ile yollarını ayıran Arjantinli yıldızın, Nara ile barıştığı iddia edildi. Nara'nın çocuklarıyla birlikte kısa süre içinde İstanbul'a dönmesi bekleniyor.

Galatasaray'da PAOK ve Kasımpaşa maçında attığı gollerle geri dönüş sinyali veren Mauro Icardi, Rigas maçının ardından büyük eleştiriler almıştı. Arjantinli yıldızla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

ARJANTİN'E GİTTİ

Yıldız oyuncu bir süre önce eşi Wanda Nara ile yollarını ayırmıştı. Nara çocuklarla birlikte Arjantin'e yerleşmiş, ancak sık sık Avrupa'yı geziyordu.

"BARIŞTILAR" İDDİASI

Son milli arada ve takıma verilen bir günlük izinde Arjantin'e giden Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile barıştığı iddia edildi. Nara'nın kısa süre içerisinde çocuklarıyla birlikte İstanbul'a gelip yeniden burada yaşaması bekleniyor.

Mauro Icardi Wanda Nara ile barıştı
Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor

Mauro Icardi Galatasaray Wanda Nara Arjantin İstanbul Spor

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Yorumlar (4)

umut mergen:

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0
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Ömer Biçer:

Gelsin goller otomatige takar artık icardi hem vandaya hem rakiplere????

1
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Demiryürek:

Ala gavat

0
0
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Ser_hat:

Pohunu çıkardınız ha

0
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