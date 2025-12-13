Haberler

Mauro Icardi takımda kalacak mı? Okan Buruk maç sonunda açıkladı

Mauro Icardi takımda kalacak mı? Okan Buruk maç sonunda açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçı sonunda konuştu. Icardi'nin geleceği hakkında yorum yapan başarılı hoca, "Başkanımız da açıkladı. Bizim kaptanımız. Bizim için çok değerli. Son yıllardaki performansı... Geleceği için oturup konuşulur.'' dedi.

  • Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi'nin geleceğinin oturup konuşulacağını belirtti.
  • Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray - Başakşehir maçının 18 Aralık Perşembe günü oynanacağını ve bu tarihin değiştirilmesi için başvuru yapacaklarını açıkladı.
  • Galatasaray, Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de 4-1 kazanılan Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"DEVRE ARASINDA BUNU KONUŞTUK"

Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk, "Çok fazla ürettik. Erken golleri bulduk. Daha sonra kaçırdığımız ve son pasları veremediğimiz pozisyonlar oldu. Oyun kurmada iyi işler yaptık. İlk yarının sonunda birkaç tane geçiş fırsatı verdik rakibe, orada da zaman zaman çok acele ettik. Devre arasında bununla ilgili konuştuk. Ürettik, goller attık ve güzel bir galibiyet oldu." dedi.

''ÜRETKENLİĞİNİ ARTTIRDI''

Yunus Akgün ve Mauro Icardi hakkında konuşan Buruk, "Yunus Akgün, uzun süre sonra ilk 11'de oynadı ve üretkenliğini arttırdı düşündüğümüz gibi. Icardi, girdikten sonra iyi oynadı ve golle bitirdi. Bütün takım iyi performans gösterdi. Güzel bir galibiyet oldu. Oyuncularıma teşekkür ederim. Bize her zaman destek olan taraftarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum." sözlerini sarf etti.

ICARDI'NİN GELECEĞİ

Arjantinli oyuncu Mauro Icardi'nin geleceği hakkında yorum yapan Buruk, "Başkanımız da açıkladı. Bizim kaptanımız. Bizim için çok değerli. Son yıllardaki performansı... Geleceği için oturup konuşulur. Geçen sene sakatlık yaşadı. Bu sakatlıktan dönmek, uzun süre sonra oynamak, attığı gol sayısı, önemli bir gol sayısı. Çok fazla speküle ediliyor. O yüzden bu spekülasyona açık bu tür yıldız oyuncular ama biz ona çok güveniyoruz. Çok önemli ve değerli Galatasaray için. Hep Galatasaray sevgisini gösteriyor taraftarlar. Golünün zamanlaması da çok iyi oldu." şeklinde konuştu.

"FİKSTÜRÜ ANLAMIYORUM!"

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak RAMS Başakşehir maçının tarihi hakkında şikayette bulunan deneyimli hoca, "Kupa fikstürü 23-24-25'indeydi. Sürpriz bir şekilde bu haftaya koyuldu. Tüm planımızı ona göre yapmıştık. Başakşehir ve Galatasaray için anlam veremediğim, perşembe - pazar üst üste, perşembe maç koyulması iki takımı da mutsuz etti. Bunun nedenini anlamıyorum ve anlamak istiyorum. Neden üst üste iki maç koyuldu. Kötü niyet aramıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Başakşehir gibi bir maçın koyulması soru işareti bizim için. Bizi aydınlatırlarsa seviniriz, günü değiştirirlerse... Başakşehir'in de böyle bir isteği var. Ayarlanabilecek bir şey. Bununla ilgili başvuru yapıp tarihlerin değişmesini isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.

*Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray - Başakşehir maçı 18 Aralık Perşembe günü oynanacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray, Antalyaspor'u rahat geçti

Durdurulamıyorlar! Galatasaray şov yaptı
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Hull City üst üste ikinci kez kazandı

Acun'u sevinçten havalara uçuran olay
Hastaneden kanser tedavisi gören belediye başkanına ilişkin açıklama: 'Hayati tehlikesi sürüyor'

Kanser tedavisi gören belediye başkanından haber var
Galatasaray, Antalyaspor'u rahat geçti

Durdurulamıyorlar! Galatasaray şov yaptı
Yaşlı adama sokak ortasında meydan dayağı! Kanlar içinde yere yığıldı

Yaşlı adama sokak ortasında meydan dayağı! Kanlar içinde yere yığıldı
Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Yeni Malatyaspor'un küme düşmesi kesinleşti

Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Efsane kulüp küme düştü
Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuğyan'ın ifadesi! İtirafı ve ölüm mesajlarını böyle savundu
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Uyku kaçırtan indirim! Sandalye ve battaniyesini kapan kuyruğa girdi

Uyku kaçırtan indirim! Sandalye ve battaniyesini kapan kuyruğa girdi
Fenerbahçe'de deprem! İki isim 'Biz gidiyoruz' dedi

Fenerbahçe'de deprem! İki isim "Biz gidiyoruz" dedi
İşverenler şoke olacak! Özel'in AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın

AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
title