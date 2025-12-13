Mauro Icardi takımda kalacak mı? Okan Buruk maç sonunda açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de 4-1 kazanılan Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"DEVRE ARASINDA BUNU KONUŞTUK"

Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk, "Çok fazla ürettik. Erken golleri bulduk. Daha sonra kaçırdığımız ve son pasları veremediğimiz pozisyonlar oldu. Oyun kurmada iyi işler yaptık. İlk yarının sonunda birkaç tane geçiş fırsatı verdik rakibe, orada da zaman zaman çok acele ettik. Devre arasında bununla ilgili konuştuk. Ürettik, goller attık ve güzel bir galibiyet oldu." dedi.

''ÜRETKENLİĞİNİ ARTTIRDI''

Yunus Akgün ve Mauro Icardi hakkında konuşan Buruk, "Yunus Akgün, uzun süre sonra ilk 11'de oynadı ve üretkenliğini arttırdı düşündüğümüz gibi. Icardi, girdikten sonra iyi oynadı ve golle bitirdi. Bütün takım iyi performans gösterdi. Güzel bir galibiyet oldu. Oyuncularıma teşekkür ederim. Bize her zaman destek olan taraftarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum." sözlerini sarf etti.

ICARDI'NİN GELECEĞİ

Arjantinli oyuncu Mauro Icardi'nin geleceği hakkında yorum yapan Buruk, "Başkanımız da açıkladı. Bizim kaptanımız. Bizim için çok değerli. Son yıllardaki performansı... Geleceği için oturup konuşulur. Geçen sene sakatlık yaşadı. Bu sakatlıktan dönmek, uzun süre sonra oynamak, attığı gol sayısı, önemli bir gol sayısı. Çok fazla speküle ediliyor. O yüzden bu spekülasyona açık bu tür yıldız oyuncular ama biz ona çok güveniyoruz. Çok önemli ve değerli Galatasaray için. Hep Galatasaray sevgisini gösteriyor taraftarlar. Golünün zamanlaması da çok iyi oldu." şeklinde konuştu.

"FİKSTÜRÜ ANLAMIYORUM!"

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak RAMS Başakşehir maçının tarihi hakkında şikayette bulunan deneyimli hoca, "Kupa fikstürü 23-24-25'indeydi. Sürpriz bir şekilde bu haftaya koyuldu. Tüm planımızı ona göre yapmıştık. Başakşehir ve Galatasaray için anlam veremediğim, perşembe - pazar üst üste, perşembe maç koyulması iki takımı da mutsuz etti. Bunun nedenini anlamıyorum ve anlamak istiyorum. Neden üst üste iki maç koyuldu. Kötü niyet aramıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Başakşehir gibi bir maçın koyulması soru işareti bizim için. Bizi aydınlatırlarsa seviniriz, günü değiştirirlerse... Başakşehir'in de böyle bir isteği var. Ayarlanabilecek bir şey. Bununla ilgili başvuru yapıp tarihlerin değişmesini isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.

*Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray - Başakşehir maçı 18 Aralık Perşembe günü oynanacak.