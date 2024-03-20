Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, renkli bir fotoğraf çekimiyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İki Ferrari aracının önünde pembe bir jartiyerle poz veren Wanda, cesur görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti ve bu kareleri Instagram'da paylaştı. 37 yaşındaki Wanda'nın cesur paylaşımı, 17,2 milyon takipçisinden 78.000'den fazla beğeni aldı ve yüzlerce yorum aldı.

Takipçiler, Wanda'yı "mükemmel", "harika", "güzel" ve "çok güzel" olarak nitelendirdi. Wanda ve Galatasaray'ın yıldızı Icardi, 11 yıllık evliliklerinde inişli çıkışlı dönemler yaşasa da sonunda anlaşmış gibi görünüyor.

Arjantinli model, iki yıl önce futbolcuyla ayrıldıklarını iddia etmişti, ancak çiftbir araya gelmeye devam ediyor. Icardi, bu sezon 38 maçta toplam 23 gol ve 11 asist yaparak başarılı bir performans sergiledi.

31 yaşındaki futbolcu, eşinin kariyerine katkıda bulunan Inter Milan ve Paris Saint-Germain gibi önemli kulüplerde de forma giydi. Bu arada, Wanda geçen yıl İtalya'nın Strictly Come Dancing versiyonunda büyük bir başarı elde etmişti.