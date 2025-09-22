Haberler

Mauro Icardi, Konyaspor'a Karşı 4. Golünü Attı

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Konyaspor karşılaşmasında Süper Lig'deki 4. golünü kaydetti. 32 yaşındaki futbolcu, maçta sahada 90 dakika kalırken, takımının ikinci golünü atarak skoru 2-0'a taşıdı.

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Konyaspor karşılaşmasıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'deki 4. golünü attı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Konyaspor ile sahasında mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti. Karşılaşmanın 45+1. dakikasında sol taraftan ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz'ın pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün bekletmeden topuk pasını alan Icardi düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0'a geldi.

32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'de 4. gol sevincini yaşadı.

Müsabakaya 11'de başlayan Mauro Icardi, 90 dakikada sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
