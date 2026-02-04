Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Süper Lig devi Galatasaray ile İstanbulspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

MAURO ICARDİ MAÇA GOLLE BAŞLADI

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, İstanbulspor karşısında maça golle başladı. Mücadelenin 5. dakikasında topu alan Ahmed Kutucu ceza sahasının solundan son çizgiye inip pasını penaltı noktasına çıkardı. O noktada bulunan Icardi tek vuruşla topu yerden sağ köşeye gönderdi.

GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

Arjantinli yıldız, bu golle birlikte Galatasaray tarihine geçti. Galatasaray'da 73 gole ulaşan Mauro Icardi, kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu.