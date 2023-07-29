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Mauro Icardi, Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'da

Spor Haberleri

Arjantinli golcü Mauro Icardi, Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Icardi'nin bonservisini almak için Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı.

Mauro Icardi, Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'da

Serhan TÜRK İSTANBUL, (DHA)- Arjantinli golcü Mauro Icardi, Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'nin bonservisini almak için Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı. Ailesiyle birlikte Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Arjantinli golcüyü yöneticiler ve çok sayıda taraftar karşıladı.

ICARDI BOL BOL 'AŞKIN OLAYIM' ŞARKISINI DİNLEYECEĞİZ

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mauro Icardi Geçen sezon eğlendiğimiz gibi bu sezon da çok eğleniriz umarım. Türkiye'nin en büyük kulübündeyim. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu sezon da Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu göstermemiz gerekiyor. Maç maç gitmemiz gerekiyor. Geçen sezon da o şekilde şampiyon olduk. Şimdi de böyle yapmalıyız. Birçok gol atacağım. Stadyumda bol bol 'Aşkın Olayım' şarkısını dinleyeceğiz dedi.

Daha sonra alandan ayrılan Icardi ve ailesi konaklayacakları otele doğru hareket etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Paris Saint Germain Mauro Icardi Galatasaray İstanbul Spor Haberler

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