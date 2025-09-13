Haberler

Mauro Icardi, Eyüpspor Karşısında 3. Golünü Attı

Mauro Icardi, Eyüpspor Karşısında 3. Golünü Attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 5. haftasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederken, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi 73. dakikada attığı golle bu sezonki 3. golünü kaydetti.

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Eyüpspor maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'deki 3. golünü attı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Eyüpspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Mauro Icardi kaydetti. Karşılaşmanın 73. dakikasında ceza sahası içinde Ahmed Kutucu'nun pasında kale önünde topla buluşan Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Trendyol Süper Lig'de 3. gol sevincini yaşadı. Maça 11'de başlayan Arjantinli futbolcu 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bahçeli'nin hoşuna gitmeyecek! Ali Koç'tan MHP'nin desteğine beklenmedik yanıt

Ali Koç'tan MHP'nin desteğine beklenmedik yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yıldızla beraber! İşte Süper Lig'in yeni yengesi

Türk yıldızla beraber! İşte Süper Lig'in yeni yengesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.