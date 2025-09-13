Mauro Icardi, Eyüpspor Karşısında 3. Golünü Attı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 5. haftasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederken, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi 73. dakikada attığı golle bu sezonki 3. golünü kaydetti.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Eyüpspor maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'deki 3. golünü attı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Eyüpspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Mauro Icardi kaydetti. Karşılaşmanın 73. dakikasında ceza sahası içinde Ahmed Kutucu'nun pasında kale önünde topla buluşan Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.
32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Trendyol Süper Lig'de 3. gol sevincini yaşadı. Maça 11'de başlayan Arjantinli futbolcu 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor