Mauro Icardi'den rakiplerine gözdağı: Daha çok gol atacağım

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, 2-0 kazanılan Trabzonspor karşılaşması sonrası hedefleriniden bahsetti. Arjantinli yıldız, hırslı bir oyuncu olduğunu ve daha çok gol atmayı hedeflediğini ifade etti.

Son şampiyon Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, 2-0 kazanılan Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"BİZ KAZANDIK O YÜZDEN MUTLUYUM"

Arjantinli yıldız, "Önemli bir maçtı bizim için. Derbi diyebileceğimiz bir maç. Kazandığımız için memnunuz. İlk maçta berabere kaldık, onun da verdiği motivasyon vardı. Golleri attığım için mutluyum. Biz kazandık o yüzden mutluyum" dedi.

"ÇOK GOL ATMAYA ÇALIŞACAĞIM"

Attığı gollere de değinen Icardi, "Tabii ki ben hırslı bir oyuncuyum. Olabildiğinde çok gol atmaya çalışacağım. Asıl amacımız şampiyon olmak ama bununla birlikte daha çok gol atmaya çalışacağım. Hepimizin daha iyi olması gerekiyor. Bu sezon da olabilecek en yüksek noktaya çıkmak için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.