Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na olay sözler

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmesinin ardından ezeli rakip Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'den flaş bir paylaşım daha geldi.

KENDİ HESABINDAN PAYLAŞTI

Deneyimli forvet, Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımını kendi sosyal medya hesabında yeniden paylaştı ve dikkat çeken bir mesaj yazdı. Icardi paylaşımına "Henüz 4. yıldızı kazanamadılar ama 5. yıldızla övünüyorlar" notunu düştü.

İşte o paylaşım;