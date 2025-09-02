Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na olay sözler
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmesinin ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Deneyimli forvet, Aktürkoğlu'nun paylaşımını kendi sosyal medya hesabında yeniden paylaştı ve "Henüz 4. yıldızı kazanamadılar ama 5. yıldızla övünüyorlar" notunu düştü.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmesinin ardından ezeli rakip Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'den flaş bir paylaşım daha geldi.
KENDİ HESABINDAN PAYLAŞTI
Deneyimli forvet, Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımını kendi sosyal medya hesabında yeniden paylaştı ve dikkat çeken bir mesaj yazdı. Icardi paylaşımına "Henüz 4. yıldızı kazanamadılar ama 5. yıldızla övünüyorlar" notunu düştü.
İşte o paylaşım;