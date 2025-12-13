Haberler

Mauro Icardi bu sezonki 8. golünü kaydetti

Güncelleme:
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig'deki 8. golünü Antalyaspor karşısında kaydetti. Maçın 90+3. dakikasında attığı golle Galatasaray, karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Antalyaspor maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'deki 8. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile oynarken, sarı-kırmızılıların 4. golü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'den geldi. Karşılaşmanın 90+3. dakikasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Leroy Sane'nin pasında Icardi ceza sahası içine girer girmez gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 4-1 oldu.

32 yaşındaki futbolcu tamamı Süper Lig'de olmak üzere gol sayısını da 8'e çıkardı.

Maça yedek başlayan Mauro Icardi, 67. dakikada Yunus Akgün'ün yerine oyuna girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
