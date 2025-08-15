Mauro Icardi 281 gün sonra golle döndü

Mauro Icardi 281 gün sonra golle döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mauro Icardi 281 gün sonra golle döndü
Haber Videosu

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Mauro Icardi, Fatih Karagümrük maçında sonradan oyuna dahil olarak 281 gün sonra sahaya çıktı. Yıldız oyuncu, 87. dakikada rakip ağlara golünü attı. Sarı-kırmızılı taraftarlar golün ardından Icardi ile özdeşleşen ''Aşkın olayım'' şarkısını söyledi.

Süper Lig devi Galatasaray'da sakatlığını atlatan Mauro Icardi, 281 gün sonra sahalara bir döndü pir döndü.

ICARDI KALDIĞI YERDEN DEVAM

Icardi, geçen yıl kasım ayında oynanan Tottenham maçında yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez sahaya çıktı ve 281 gün sonra geri döndü. Deneyimli oyuncu, takımının ligin ikinci haftasında Fatih Karagümrük ile oynadığı maça yedek kulübesinde başladı. Arjantinli golcü, maçın 81. dakikasında Barış Alper yerine oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın son anlarında oyundaki etkisini hissettiren yıldız futbolcu, 87. dakikada Torreira'nın pasında ağları havalandırdı ve golle geri döndü.

TRİBÜNLER ''AŞKIN OLAYIM'' DİYE İNLEDİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar golün ardından Icardi ile özdeşleşen ''Aşkın olayım'' şarkısını söyledi. Icardi de ellerini açarak taraftarlara eşlik etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Diyanet'in 'Miras hakkı' hutbesine gönderme mi? MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken paylaşım

MHP'nin ağır topu, Diyanet'in Cuma hutbesine gönderme mi yaptı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında

Kimlikler belli oldu! Belediye Başkanının yanında kim varsa gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.