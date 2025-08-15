Mauro Icardi 281 gün sonra golle döndü

Süper Lig devi Galatasaray'da sakatlığını atlatan Mauro Icardi, 281 gün sonra sahalara bir döndü pir döndü.

ICARDI KALDIĞI YERDEN DEVAM

Icardi, geçen yıl kasım ayında oynanan Tottenham maçında yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez sahaya çıktı ve 281 gün sonra geri döndü. Deneyimli oyuncu, takımının ligin ikinci haftasında Fatih Karagümrük ile oynadığı maça yedek kulübesinde başladı. Arjantinli golcü, maçın 81. dakikasında Barış Alper yerine oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın son anlarında oyundaki etkisini hissettiren yıldız futbolcu, 87. dakikada Torreira'nın pasında ağları havalandırdı ve golle geri döndü.

TRİBÜNLER ''AŞKIN OLAYIM'' DİYE İNLEDİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar golün ardından Icardi ile özdeşleşen ''Aşkın olayım'' şarkısını söyledi. Icardi de ellerini açarak taraftarlara eşlik etti.