Mauricio Lemos, Instagram hesabından Fenerbahçe'ye ait tüm paylaşımlarını sildi

Fenerbahçe'nin Uruguaylı savunmacısı Mauricio Lemos, Instagram hesabından sarı-lacivertlilerle ilgili yaptığı tüm paylaşımları kaldırdı. Bu hareketin ardından 26 yaşındaki stoperin kısa süre içerisinde takımdan ayrılması bekleniyor.

Süper Lig'de son olarak Kayserispor'u deviren Fenerbahçe'de Mauricio Lemos ile yollar ayrılıyor.

TÜM PAYLAŞIMLARI SİLDİ

2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Mauricio Lemos, Instagram hesabından sarı-lacivertlilerle ilgili yaptığı tüm gönderileri sildi. Uruguaylı stoperin kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye resmen veda etmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Lemos bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maçta forma giydi. 26 yaşındaki futbolcu geçen sezonu Belçika'da kiralık geçirirken sarı-lacivertlilerdeki ilk yılında ise Fenerbahçe formasıyla 10 maça çıktı.