Matteo Guendouzi, Süper Lig'de golle tanıştı

Matteo Guendouzi, Süper Lig'de golle tanıştı
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, Samsunspor'a karşı 3-2'lik galibiyette ilk golünü atarak Süper Lig'de gol sevinci yaşadı. Maçta 90 dakika sahada kalan Guendouzi, performansıyla galibiyete önemli katkı sağladı.

Fenerbahçe'nin Fransız oyuncusu Matteo Guendouzi, Samsunspor filelerini havalandırarak Süper Lig'de golle tanıştı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u 3-2 yenerken ilk golü Matteo Guendouzi kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Guendouzi, 15. dakikada beraberlik golünü attı. 26 yaşındaki futbolcu mücadelesiyle de galibiyette önemli rol oynadı.

Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Guendouzi, ilk maçına Turkcell Süper Kupa finalinde çıkarken, Galatasaray'a karşı da gol sevinci yaşadı. Guendouzi, Süper Lig'de 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 kez sarı-lacivertli formayı giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
