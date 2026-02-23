Haberler

Mateusz Wietaska döndü ama oynayamayacak

Kocaelispor'un stoper oyuncusu Mateusz Wieteska, ligde yaşadığı sakatlık sonrası kulübe dönerek bireysel çalışmalara başladı. Kulüp başkanı Recep Durul, oyuncunun lisansının dondurulduğunu ancak sezon sonuna kadar takımın oyuncusu olarak kalacağını belirtti.

Ligin ilk haftasında maç esnasında sağ diz ön çapraz bağları kopan Mateusz Wieteska, Kocaeli'ye dönerek kulüpte bireysel çalışmalara başladı. Kulüp başkanı Recep Durul oyuncunun durumuyla ilgili olarak, "Lisansı sezon başında donduruldu. Oynaması imkansız ama sezon sonuna kadar bizim oyuncumuz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kocaelispor'un deplasmanda Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada maçın 21. dakikasında sağ diz ön çapraz bağları kopan stoper Mateusz Wieteska, Polonya'ya dönerek tedavi sürecine başlamıştı. Ağustos ayından bu yana ülkesinde tedavi olan, Cagliari'den kiralık olarak Körfez ekibine katılan oyuncu Wieteska'nın lisansı dondurulmuştu. Kocaeli'ye dönen Wieteska kulüp tesislerinde bireysel olarak çalışmalarına devam etti. Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul oyuncunun akıbetiyle ilgili olarak, "Lisansını sezon başında dondurulmuştu. Oynaması imkansız ama sezon sonuna kadar bizim oyuncumuz. Bizimle çalışacak. Yeni sezonda ne yapacağımıza bakacağız, hep birlikte göreceğiz. Hocamız takımda görmek isterse oturur konuşuruz" diye konuştu. - KOCAELİ

