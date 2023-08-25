Lucescu'ya ilk tepki Masuaku'dan geldi: Bu açıklama problem değil mi?

Süper Lig devi Beşiktaş'ın yıldız futbolcularından Arthur Masuaku, Mircea Lucescu'nun açıklamalarının ardından bir paylaşım yaptı.

NE OLMUŞTU?

Karşılaşmanın ardından Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu, "Beşiktaş'a karşı değil de sanki Afrika Millli Takımı'na karşı oynadık. Bizde ise sadece kulüpte yetişmiş 11 oyuncu vardı" demişti.

BU AÇIKLAMA PROBLEM DEĞİL Mİ?

Siyah-beyazlıların yıldız oyuncusu Arthur Masuaku, Lucescu'nun açıklamasına, "Bu açıklama problem değil mi?" diyerek bir paylaşım yaptı.

İşte Masuaku'nun o paylaşımı;