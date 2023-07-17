Mastercard, Valorant Champions Tour'a sponsor oldu

Mastercard, dünyanın en hızlı büyüyen e-spor'u Valorant için düzenlenecek Valorant Champions Tour'a (VCT) sponsor olduğunu duyurdu. Mastercard, VCT sponsorluğu ile e-spora olan desteğini genişletiyor. Ağustosta Los Angeles'ta gerçekleşecek olan turnuva serisini destekleyecek olan Mastercard, oyuncuların dijital deneyimlerini geliştirmelerine destek olmayı sürdürecek.

Mastercard, dünyanın en hızlı büyüyen e-spor'u Valorant için düzenlenecek Valorant Champions Tour'a (VCT) sponsor olduğunu duyurdu.

Mastercard açıklamasına göre, Mastercard, e-spora olan desteğini VCT sponsorluğu ile genişletiyor.

Katılımcıların Riot Games imzası taşıyan Valorant oyununda kazanan ekip olmak için mücadele edeceği turnuva sponsorluğu kapsamında Mastercard, dünyanın en iyi Valorant takımlarının ağustosta Los Angeles'ta yarışacağı etkinlik serisini destekleyecek.

Mastercard, 2018 yılında yine Riot Games imzası taşıyan, dünyanın en büyük e-sporu olan League of Legends'ın da ilk küresel sponsoru olmuştu. Devam eden bu iş birliği ve yeni VCT sponsorluğu ile Mastercard, tutku dolu yeni kitlelere e-spora ulaşma fırsatları yaratarak oyuncuların dijital deneyimlerini geliştirmelerine destek olmayı sürdürecek.

Küresel bir fenomen haline gelen; yaş, cinsiyet, ırk ve kültür farkı gözetmeksizin herkesin katılım gösterebildiği oyun ve e-spor alanları günümüzde film ve müzik sektörlerinin toplamından daha fazla ciro elde ediyor.

Özellikle Z jenerasyonunun yüzde 90'ı oyun tutkunları olarak bilinirken, oyun ve e-spor sektörünün büyümesini sürdürerek 2026'da yıllık hasılasının 325 milyar doları aşması bekleniyor.