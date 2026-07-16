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Mason Greenwood'a İstanbul'a coşkulu karşılama

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Fenerbahçe'nin yeni transferi İngiliz futbolcu Mason Greenwood, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Havalimanında taraftarların yoğun sevgi gösterisiyle karşılanan 24 yaşındaki oyuncu, kulüp yöneticileri tarafından da karşılandı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi İngiliz futbolcu Mason Greenwood, İstanbul'a geldi. Havalimanında toplanan taraftarlar, 24 yaşındaki futbolcuya yoğun ilgi gösterdi.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mason Greenwood'u ve ailesini taşıyan uçak, bugün saat 16.40 sularında İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yaptı. 24 yaşındaki İngiliz oyuncuyu, Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk, Futboldan Sorumlu Yönetici Cihan Kamer ve Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve Başkan Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım karşıladı. Havalimanı çıkışında yoğun güvenlik önlemleri altında toplanan taraftarlar, Greenwood'a büyük sevgi gösterilerinde bulunurken, İngiliz oyuncu, sarı-lacivertli taraftarlara üçlü çektirdikten sonra ailesiyle birlikte kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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