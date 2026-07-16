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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood, İstanbul'a geldi
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Fenerbahçe'nin Marsilya'dan transfer ettiği İngiliz futbolcu Mason Greenwood, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Havalimanında kulüp yöneticileri ve taraftarlar tarafından karşılandı.

Fenerbahçe'nin Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'dan kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Mason Greenwood, İstanbul'a geldi.

Özel uçakla İstanbul Havalimanı'na inen Greenwood ve ailesini sarı-lacivertli kulübün başkan vekili Barış Göktürk, yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer, futbol direktörü Oğuz Çetin ve çok sayıda Fenerbahçeli taraftar karşıladı.

Genel Havacılık Terminali'nden çıkan İngiliz oyuncu, kendisi için havalimanına gelen sarı-lacivertli taraftarları selamlayarak onlarla birlikte tezahürat yaptı.

Greenwood, sonrasında özel araçla havalimanından ayrıldı.

Kaynak: AA / Can Öcal
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