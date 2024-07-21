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Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı

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İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansı EURO 2024'te de devam ettiren ve birçok dev kulübün radarına giren Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı. İngiliz devi, kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı takımın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Orta saha ve sağ bek transferlerini bitirmek için büyük bir uğraş veren Galatasaray, bir yandan da kadroda bulunan futbolcular için teklif almaya devam ediyor. Bu oyuncuların başında ise EURO 2024'te harika performans sergileyen Barış Alper Yılmaz geliyor.

LİVERPOOL 30 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

Ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Liverpool, özellikle EURO 2024 performansıyla birçok Avrupa devini peşine takan Barış Alper için sarı-kırmızılı takımla yakın zamanda görüşecek. İngiliz devi, bu transferi 30 milyon euro karşılığında bitirmeyi planlıyor. Aston Villa, West Ham, Brighton ve Dortmund da oyuncuyla ilgilenen diğer kulüpler arasında.

DEĞERİNE DEĞER KATTI

Barış, EURO 2024 sonrası piyasa değerini 3 milyon eurodan 20 milyon euroya kadar çıkarmayı başardı. Galatasaray yönetimi Barış'ı takımda tutmak istese de gelen teklifler karşısında nasıl bir yol izleneceği merak konusu. Yıldız oyuncu, geçtiğimiz günlerde menajeri ile birlikte İngiltere'ye gitmişti.

GALATASARAY KARİYERİ

2021/22 sezonunun başında Ankara Keçiörengücü'nden Galatasaray'a transfer olan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı kırmızılı forma ile toplamda çıktığı 108 karşılaşmada 11 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. A Milli Takım formasını da 20 kez sırtına geçiren Barış Alper, 2 kez gol sevinci yaşadı. 24 yaşındaki Yılmaz'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılının haziran ayında bitiyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Barış Alper Yılmaz Galatasaray Liverpool Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (4)

tamer durmaz:

Kimse inanmadı bu habere

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Mehmet Kupadin:

Kaynak sinek ikili dursun ozbekmi??

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Hakan Ucan:

Kesin öyledir..

3
2
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Fazlı Deniz:

Hemen sataınlar veriyorlarsa

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