Masadaki rakam çok çılgın! Roman Abramovich Göztepe için kesenin ağzını açtı - Haberler

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Masadaki rakam çok çılgın! Roman Abramovich Göztepe için kesenin ağzını açtı

Spor
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Yaptırımlar sebebiyle sahibi olduğu Chelsea'den uzaklaştırılan Rus oligark Roman Abramovich, Göztepe ile yaptığı pazarlıklarda büyük aşama kaydetti. Pazarlık masasındaki rakamın 80-100 milyon euro civarında olduğu öğrenildi.

Göztepe'de sürpriz bir kararla başkanlığı ikinci kez bıraktığını açıklayan iş adamı Mehmet Sepil ve yönetimi perşembe günü Urla'daki tesislerde toplandı. Yeni Asır'da yer alan habere göre; İzmir'e dönen Sepil, Ankara'da ünlü Rus iş adamı Roman Abramovich'in vekili Türk iş adamı ile yaptığı toplantı detaylarını aktarırken, kulübün değeri de bu zirvede belirlendi.

Masadaki rakam çok çılgın! Roman Abramovich kesenin ağzını açtı

ÇOK DAHA ÜZERİNDE

Uluslararası Deloitte Football Money League şirketinin Göztepe kulübü için biçtiği değerin 43 milyon ile 60 milyon dolar arasında olduğu ortaya çıkarken, Sepil ve kurmaylarının bu rakamın çok üzerinde bir rakamda karar kıldığı öğrenildi.

Masadaki rakam çok çılgın! Roman Abramovich kesenin ağzını açtı

İSTİFADAN VAZGEÇMİYOR

Roman Abramovich ve Göztepe'nin profesyonellerinin piyasa değerlendirmesi yaptığı öğrenilirken, pazarlık masasındaki rakamın 80 ila 100 milyon dolar civarında olduğu kulüpten sızan bilgiler arasında.

Başkan Sepil, yönetimden bazı kişilerin 'Bırakma' çağrısına rağmen istifadan geri adım atmazken, toplantıda Rus milyarderin Türk temsilcisi ile Ankara'daki bir ofiste yaptığı görüşmelerin tüm detaylarını tek tek kurmaylarına anlattı.

8 yılda 65 milyon dolar civarında bir harcama yapan Sepil'in, Roman Abramovich ile maddiyat dışında kulübün işlevleri ile ilgili pürüzleri gidermeye çalıştığı öğrenildi.

Spor

Spor Toto Süper Lig, Roman Abramovich, Vladimir Putin, Mehmet Sepil, Göztepe, Ukrayna, Rusya, Spor, Haberler

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Yorumlar (3)

Mehmet Ümit:

Gerçek futbolsever. Biz forma alamıyoruz, herif takım alıyor sürekli.

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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Küme düşmüş takıma o kadar para verilir mi be ABRAM :) Git Bodrumspor'u alsana, bodrum'u süper lige taşı daha etkili olur, hem hep tatile bodruma geliyorsun teknende hep orada daha çok prestijin olur.

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Kaan Korkmaz:

Atma Ziya Türkiye'deki bütün takımları toplasan değeri o kadar etmez.

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