Masadaki rakam çok çılgın! Roman Abramovich Göztepe için kesenin ağzını açtı

Göztepe'de sürpriz bir kararla başkanlığı ikinci kez bıraktığını açıklayan iş adamı Mehmet Sepil ve yönetimi perşembe günü Urla'daki tesislerde toplandı. Yeni Asır'da yer alan habere göre; İzmir'e dönen Sepil, Ankara'da ünlü Rus iş adamı Roman Abramovich'in vekili Türk iş adamı ile yaptığı toplantı detaylarını aktarırken, kulübün değeri de bu zirvede belirlendi.

ÇOK DAHA ÜZERİNDE

Uluslararası Deloitte Football Money League şirketinin Göztepe kulübü için biçtiği değerin 43 milyon ile 60 milyon dolar arasında olduğu ortaya çıkarken, Sepil ve kurmaylarının bu rakamın çok üzerinde bir rakamda karar kıldığı öğrenildi.

İSTİFADAN VAZGEÇMİYOR

Roman Abramovich ve Göztepe'nin profesyonellerinin piyasa değerlendirmesi yaptığı öğrenilirken, pazarlık masasındaki rakamın 80 ila 100 milyon dolar civarında olduğu kulüpten sızan bilgiler arasında.

Başkan Sepil, yönetimden bazı kişilerin 'Bırakma' çağrısına rağmen istifadan geri adım atmazken, toplantıda Rus milyarderin Türk temsilcisi ile Ankara'daki bir ofiste yaptığı görüşmelerin tüm detaylarını tek tek kurmaylarına anlattı.

8 yılda 65 milyon dolar civarında bir harcama yapan Sepil'in, Roman Abramovich ile maddiyat dışında kulübün işlevleri ile ilgili pürüzleri gidermeye çalıştığı öğrenildi.

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