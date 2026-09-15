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Masa tenisinde Eskişehir’den gururlandıran başarı

Masa tenisinde Eskişehir’den gururlandıran başarı
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Eskişehir’i temsil eden masa tenisi sporcuları, düzenlenen Bölgeler Takım ve Ferdi Bölge Yarışmalarında önemli başarılara imza attı.

Eskişehir'i temsil eden masa tenisi sporcuları, düzenlenen Bölgeler Takım ve Ferdi Bölge Yarışmalarında önemli başarılara imza attı.

Takım müsabakalarında 30 takım arasından Eskişehir'in kız takımı namağlup Bölge Şampiyonu oldu. Diğer kız takımı, Bölge 4'üncüsü olarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Ferdi müsabakalarda ise kızlarda 86 sporcu arasından ilk 15'e 4 sporcu, erkeklerde 110 sporcu arasından ilk 15'e 5 sporcu girerek Türkiye Milli Takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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