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Masa tenisinde Anadolu Üniversitesi kadınlarda, İl Sağlık erkeklerde şampiyon oldu

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Masa tenisinde Anadolu Üniversitesi kadınlarda, İl Sağlık erkeklerde şampiyon oldu
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Eskişehir'de kamu personelinin katıldığı Kamu Spor Oyunları masa tenisi müsabakaları sona erdi. Erkeklerde İl Sağlık Müdürlüğü, kadınlarda Anadolu Üniversitesi şampiyon olurken dereceye giren takımlar bölge elemelerinde Eskişehir'i temsil edecek.

Eskişehir'de kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin katılımıyla düzenlenen Kamu Spor Oyunları kapsamındaki masa tenisi müsabakaları sona erdi.

Masa tenisi branşında gerçekleştirilen karşılaşmalar neticesinde kadınlar ve erkekler kategorilerinde ilk üçe giren kurumlar belli oldu. Erkekler kategorisinde İl Sağlık Müdürlüğü birinci olurken, Anadolu Üniversitesi (A) takımı ikinci, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü üçüncü, Eski Genel Müdürlüğü ise dördüncü sırayı aldı.

Kadınlar kategorisinde ise şampiyonluk ipini Anadolu Üniversitesi göğüsledi. Eskişehir Valiliği'nin ikinci olduğu turnuvada, İl Sağlık Müdürlüğü üçüncü olarak dereceye girdi. Turnuva sonunda derece elde eden takımların, bölge elemelerinde Eskişehir'i temsil edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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