Masa Tenisi Veteranlar Türkiye Şampiyonası Samsun'da Başladı

Masa tenisinde, Veteranlar Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı.

Masa Tenisi Federasyonu'nca İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde 31 Ağustosa kadar devaem edecek şampiyonada 200 sporcu mücadele edecek.

Turnuvanın ilk gününde bireysel eleme müsabakaları gerçekleştirildi.

Masa Tenisi Veteranlar Kurul Başkanı Savaş Ertufan, federasyonun Türkiye'de ilk defa resmi Veteranlar Türkiye Şampiyonası düzenlediğine dikkati çekerek "Şu anda burada 200 sporcu yer alıyor. Aslında daha fazla katılım bekliyorduk ancak bu ilk turnuva beklentilerin biraz altında kaldı. Sebeplerini inceleyip öğreneceğiz, önümüzdeki yıllarda ise bu organizasyonu daha da geliştireceğiz." diye konuştu.

Şampiyonada yarın çiftlerde eleme müsabakaları yapılacak.