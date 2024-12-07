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Masa Tenisi Süper Lig Müsabakaları Adana'da Devam Ediyor

Masa Tenisi Süper Lig Müsabakaları Adana'da Devam Ediyor
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Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Lig 2. etap müsabakaları Adana'da başladı. 18 erkek ve 19 kadın takımın mücadele ettiği etkinlikte, federasyon başkanı, olimpiyatlara sporcu yetiştirme hedefleri hakkında bilgi verdi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Lig 2. etap müsabakaları Adana'da sürüyor.

Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda dün başlayan müsabakalarda, 18 erkek ve 19 kadın takım mücadele ediyor.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, AA muhabirine, Adana'nın masa tenisinde önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Müsabakaların sporcular için bir fırsat olduğunu belirten Koç, "Bütün uluslararası sporcular aramızda mevcut. Çok kaliteli ve en üst düzey performansın gösterildiği bir lig. 81 ilimizde masa tenisi branşını kitlelere yayıyoruz. Bu bağlamda her geçen gün dağ gibi çoğalıyoruz ve büyüyoruz." dedi.

En büyük hedeflerinin olimpiyatlara sporcu yetiştirmek olduğunu dile getiren Koç, şöyle devam etti:

"2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na birden fazla sporcuyla katılmayı hedefledik. Bu sene birden fazla kota alıp ülkemizi orada temsil etmek ve üst basamaklara çıkmayı istiyoruz. Paralimpik branşında da başarılıyız. Burada hem genç hem büyük olimpiyatlarında madalyalarımıza devam etmek istiyoruz. En büyük hedeflerimiz bunlar."

Milli sporcu Sibel Altınkaya da organizasyonun Adana'da düzenlenmesinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Müsabakaların özellikle olimpiyatlara gitmemiş sporcular için çok büyük bir katkı sunduğunu ifade eden Altınkaya, "Yurt dışından sporcular geliyor ve onlarla maç yapma imkanımız oluyor. O yüzden oraya gittiğimizde bir zorluk çekmiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sude Şahingöklü - Spor
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