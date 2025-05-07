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Masa Tenisi Büyükler İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Masa Tenisi Büyükler İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı
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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Masa Tenisi Büyükler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Farklı yaş gruplarından sporcuların katıldığı turnuvada dereceye girenlere madalya ve kupa verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü, bu tür etkinliklerin gençlerin gelişimine katkıda bulunduğunu vurguladı.

Masa Tenisi Büyükler İl Birinciliği müsabakaları, Çiğiltepe Spor Salonu'nda tamamlanırken sporcular kıyasıya yarıştı.

İl genelinde yapılan turnuvada, farklı yaş gruplarından birçok sporcu katılım sağladı. Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu şu açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu: "Bugün burada gördüğümüz bu mücadele, sporun her yaşta hayatımıza nasıl dokunduğunun bir göstergesidir. Bu tür organizasyonların, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine önemli katkı sunuyor. İlerleyen dönemde, daha fazla sporcuyu bu tür etkinliklerde görmek istiyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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