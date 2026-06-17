Kayseri, Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Türkiye'nin dört bir yanından gelecek minik ve yıldız sporcular, 30 Haziran-2 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kayseri'de düzenlenecek Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluk için mücadele edecek.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından organize edilen Mas Güreşi Minikler ve Yıldızlar Erkekler ve Kızlar Türkiye Şampiyonası, 30 Haziran - 2 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kayseri'de gerçekleştirilecek. Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek şampiyona, Türkiye'nin farklı illerinden gelecek genç sporcuları bir araya getirecek. Güç, dayanıklılık, denge ve mücadele ruhunun ön plana çıktığı mas güreşi branşında sporcular, Türkiye şampiyonluğu için kıyasıya rekabet edecek.

Geleneksel sporların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir organizasyon olarak görülen şampiyona, minikler ve yıldızlar kategorilerinde gerçekleştirilecek müsabakalarla sporseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı