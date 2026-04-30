Mas Güreşi Büyükler Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası Büyük Kadınlar ve Erkekler Turnuvası, Yozgat'ta sona erdi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 19 ilden 472 sporcu katıldı.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya ve ödüllerini Yozgat Vali Yardımcısı Türker Çağatay Halim, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç ve İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur tarafından verildi.

Erkeklerde 55 kiloda Bahri Söyler, 65 kiloda Şaban Kızıltaş, 70 kiloda Yusuf Tosun, 75 kiloda Cebrail Bolat, 80 kiloda Ramazan Özyavuz, 85 kiloda Emre Akkaya, 90 kiloda Samet Yaldıran, 105 kiloda Faruk Dizikara, 125 kiloda Ömer Yavuz ve Ahmet Polat birinci oldu.

Kadınlarda ise 55 kiloda Mihriban Sayıcı, 60 kiloda Zeynep Yonsuz, 65 kiloda Nesrin Günay, 70 kiloda Esma Dilek Karakor, 75 kiloda Esma Gaspak, 85 kiloda ise Ebrar Yüksek ve Güler Yağmur Türkoğlu birinciliği elde etti.

Takım sıralamasında erkeklerde Kahramanmaraş birinci, Yozgat ikinci, Antalya üçüncü olurken, kadınlarda Yozgat birinci, Samsun ikinci, Antalya üçüncü oldu.