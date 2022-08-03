Martin Svedik: Fenerbahçe ile kıyaslanacak kulüp değiliz

"Dinamo Kiev maçlarını baz aldım"

"Dinamo Kiev ile karşılaşmak isterdim"

Fenerbahçe ile yarın karşılaşacak edecek Slovacko, mücadelenin oynanacağı Ülker Stadyumu'nda hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Martin Svedik yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapıldı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, düz koşu ile devam etti. İstasyon ve toplu çalışma ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.