Martin Odegaard, Sakatlığı Nedeniyle Norveç Milli Takımı'ndan Çıkarıldı
Arsenal'da forma giyen Martin Odegaard, sol dizindeki bağ yaralanması nedeniyle Norveç Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı. Odegaard, Premier Lig'de oynanan West Ham United maçında sakatlanmıştı.
Arsenal'da forma giyen Martin Odegaard, sakatlığı nedeniyle Norveç Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı.
Arsenal'dan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncunun sol dizinde bağ yaralanması tespit edildiği belirtildi.
Orta sahada görev yapan Odegaard, İngiltere Premier Lig'de dün oynanan West Ham United maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
Norveç Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 11 Ekim'de İsrail, hazırlık maçında da 14 Ekim'de Yeni Zelanda ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor