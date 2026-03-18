Marquinhos'tan Galatasaray eşleşmesi hakkında açıklama

Güncelleme:
PSG kaptanı Marquinhos, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri Galatasaray ve Liverpool hakkında açıklamalarda bulundu. Deneyimli oyuncu yaptığı açıklamada, "Galatasaray mı, Liverpool mu? Tercihimiz yok. Hangi takımla karşılaşırsak karşılaşalım, bence PSG ile oynamaktan mutlu olmayacaklar.'' dedi.

"PSG İLE OYNAMAKTAN MUTLU OLMAYACAKLAR"

Brezilyalı savunma oyuncusu çeyrek finalde rakip seçmediklerini ve gelecek her takımla oynayabileceklerini açıkladı. Rakipten ziyade kendi taktiksel gelişimlerine odaklandıklarının altını çizen Marquinhos,"Galatasaray mı, Liverpool mu? Tercihimiz yok. Futbol çok dinamik bir spor; rakibe çok fazla bakmıyoruz, kendi yapabileceklerimize odaklanıyoruz. Geliştirebileceğimiz şeylere odaklanmalıyız; rakip bize geliştirebileceğimiz şeyleri gösteriyor ve hangi takımla karşılaşırsak karşılaşalım, bence PSG ile oynamaktan mutlu olmayacaklar. Bunlar 2 maç olacak, en ince ayrıntısına kadar düşünülecek 2 üst düzey maç. Mümkün olan en iyi şekilde hazırlanacağız." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 24 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, rakip kalelere 2 gol atmayı başardı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
