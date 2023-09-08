Marmarisli Alya Ercan Avrupa Şampiyonu

Marmaris'te yaşayan Alya Ercan, kick boks minikler 47 kilogramda Avrupa Şampiyonu oldu. Şampiyon Alya, kupasıyla birlikte Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti.

Marmarisli Alya Ercan, başarılara doymuyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında Kick Boks Dünya Kupası'nda minikler yaş kategorisinde dünya üçüncüsü olan Ayla Ercan, İstanbul'da düzenlenen turnuvada da minikler 47 kilogramda Avrupa Şampiyonu oldu.

WAKO Avrupa Gençler, Yıldızlar ve Minikler Kick Boks Şampiyonası'nda finalde İngiliz rakibini 16-8 yenerek altın madalya ve şampiyonluk kupasını almaya hak kazanan Alya Tercan, kupasıyla birlikte Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti. Babası ve aynı zamanda antrenörü de olan Tarkan Ercan'ın eşlik ettiği Alya, büyük bir mutluluk yaşadığını belirterek şimdiki hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Cumhuriyet'in 100. yılında sporcuların çok önemli başarılara imza attığını belirterek, "Voleybol Milli Takımımız, Manş Denizi'ni geçen Deniz Kayadelen, Kuzey Kanalı'nı geçen Aysu Türkoğlu gibi Alya da aldığı başarıyla göğsümüzü kabarttı. Marmaris'imizden böyle başarılı genç kızlarımızın çıkması bizi daha da mutlu ediyor. Her zaman yanında ve destekçisi olacağız. Nice kupalar, madalyalar onun olsun" diye konuştu.