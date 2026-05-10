Marmaris'in futbolda final kabusu

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup’ta liderlik avantajını kaybeden Marmaris Yat Marin Milas FK, evinde 1922 Akşehirspor'a ve ardından Play-Off’ta 1923 Afyonkarahisarspor'a yenilerek amatör ligden çıkma şansını değerlendiremedi.

BÖLGESEL Amatör Lig 7'nci Grup'ta son haftaya 3 puan farkla lider girmesine rağmen evinde en yakın rakibi 1922 Akşehirspor'a uzatmada kalesinde gördüğü 2 golle 3-1 yenilerek şampiyonluktan olan Marmaris Yat Marin Milas FK, Play-Off'ta da hüsran yaşadı. Ligin final haftalarında kabus gören Marmaris ekibi evindeki Play-Off maçında 1923 Afyonkarahisarspor'a 1-0 yenilerek elendi. Marmaris, amatör ligden çıkma fırsatını kaçırdı. Bölgesel Amatör Lig'de Ege ekiplerinden Manisaspor evinde Akhisar 45 FSK'yı 4-2, Torbalıspor da Gaziemir Gençlik'i 4-1 yenerek Play-Off'ta üst tura yükseldi. Yeşil Çivril Belediyespor ise Manavgat Belediyespor'a deplasmanda penaltılarla 5-4 yenilerek havlu attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
