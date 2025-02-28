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Marmaris'te Trio Cup Yelken Yarışlarının İkinci Ayağı Tamamlandı

Marmaris'te Trio Cup Yelken Yarışlarının İkinci Ayağı Tamamlandı
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Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından düzenlenen ve 5 ayaktan oluşan Trio Cup yelken yarışlarının ikinci ayağı, Türkiye ve Rusya'dan yelken sporcularının katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışlar, Marmaris Körfezi'nde heyecan dolu anlara sahne oldu.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC ) tarafından düzenlenen ve 5 ayaktan oluşan geleneksel Trio Cup yelken yarışlarının ikinci ayağı bugün tamamlandı.

Türkiye ve Rusya'dan beş tekne ve 15 yelken sporcusunun katıldığı organizasyon, Marmaris Körfezi'nin eski sularında çekişmeli mücadelelere sahne oldu.

Marmaris körfez içi ve körfez dışında düzenlenen yarış boyunca ekipler, rüzgar ve akıntılarla mücadele ederken stratejik hamleleriyle ön plana çıkmaya çalıştı. Trio Cup a katılan her teknede üç yelkencinin katıldığı zorlu ama bir o kadar da keyifli geçen parkurun ardından dereceye giren ekipler belirlendi. Yarışın ödül töreni ise yarın akşam Marmaris Uluslararası Yat Kulübü'nün bahçesinde düzenlenecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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