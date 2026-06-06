Marmaris sokakları Tour de France ile renklendi

MARMARİS'in bu yıl ilk kez ev sahipliği yaptığı, dünyanın en prestijli bisiklet yarışı Tour de France'ın amatör serisi L'Etape Marmaris by Tour de France kapsamında düzenlenen halk sürüşü etkinliğinde bisikletseverler ilçenin sokaklarında pedal çevirdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, yarın gerçekleştirilecek ana yarış öncesinde ilçede Tour de France heyecanını sokaklara taşıdı.

Dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonu olan Tour de France'ın resmi amatör yarış serisi L'Etape Marmaris by Tour de France kapsamında düzenlenen halk sürüşü etkinliği, 7'den 70'e yüzlerce bisikletseverin katılımıyla gerçekleştirildi.

Muğla'nın turizm cenneti Marmaris'te saat 11.00'de 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndan verilen startla birlikte katılımcılar, yaklaşık 6,6 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Startı L'Etape Marmaris by Tour de France Direktörü Ömer Kafkas verirken; sürüşe Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Kırt, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Marmaris Gençlik ve Spor Müdürü Burak Üstündağ, L'Etape Series by Tour de France Proje Müdürü Mathieu Clanchin, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ETKİNLİK ALANI AKTİVİTELERLE DOLU

Halk sürüşü öncesinde sporculara yarış kitleri ve çipleri dağıtılırken teknik bilgilendirme toplantısı da gerçekleştirildi. Daha sonra başlayan sürüşte katılımcılar, Marmaris merkezden Ulusal Egemenlik Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Yunus Nadi Caddesi ve Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı güzergahını takip ederek yeniden 19 Mayıs Gençlik Meydanı'na ulaştı. Etkinlik boyunca Marmaris sokakları renkli görüntülere sahne olurken vatandaşlar da sporculara alkışlarla destek verdi. Meydanda kurulan Expo Alanı ise sporcuları, bisiklet markalarını ve bisiklet tutkunlarını bir araya getirdi. Gün boyu açık kalan alanda ziyaretçiler çeşitli etkinliklere katılma fırsatı bulurken, sahnedeki aktiviteler de keyifli anlar yaşattı.

ESAS HEYECAN YARIN

Tour de France atmosferini Marmaris'e taşıyan organizasyonun ana yarışı ise yarın düzenlenecek. İlk kez Marmaris'te gerçekleştirilecek yarışta yaklaşık 700 sporcu mücadele edecek. Yarışa 16 farklı ülkeden 120 yabancı sporcunun katılması beklenirken start saat 08.00'de verilecek.

L'Etape Marmaris by Tour de France yarışları ekranlardan canlı yayınlanacak. Organizasyon ayrıca sanal medya üzerinden 78 Event kanalından da izlenebilecek. Toplam 70 ülkede 170 farklı kanalda yayınlanacak etkinliğin, Marmaris'in uluslararası tanıtımına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı