Haberler

L'Etape Marmaris Halk sürüşü tamamlandı

L'Etape Marmaris Halk sürüşü tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Valisi'nin 2026'yı Gençlik Yılı ilan etmesi kapsamında Marmaris'te düzenlenen L'Etape halk sürüşünde yüzlerce bisiklet tutkunu pedal çevirdi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın 2026'yı "Gençlik Yılı" ilan etmesi kapsamında, L'Etape Marmaris by Tour de France çerçevesinde düzenlenen halk sürüşünde yüzlerce bisiklet tutkunu Marmaris'in eşsiz güzellikleri arasında pedal çevirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, L'Etape Marmaris by Tour de France kapsamında düzenlenen halk sürüşü etkinliği yüzlerce bisiklet tutkunu ve vatandaşı bir araya getirdi. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık tarafından 2026 yılının "Gençlik Yılı" ilan edilmesi kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda katılımcılar, Marmaris'in doğal güzellikleri eşliğinde pedal çevirerek spor dolu bir gün yaşadı. 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndan başlayan halk sürüşü, gençlerden ailelere kadar her yaştan vatandaşın yoğun katılımına sahne oldu. Vali Yardımcısı Murat Kahraman ve Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'nın da katıldığı etkinlik, saat 11.00'de verilen startla başladı. Belirlenen parkurda güvenli şekilde ilerleyen katılımcılar, sporun birleştirici gücünü ortaya koyarken renkli görüntüler oluşturdu. L'Etape Marmaris organizasyonu koordinasyonunda düzenlenen etkinliğin, gençlerin sporla daha fazla buluşmasına ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağladığı belirtildi. Halk sürüşü ile birlikte Marmaris'in spor turizmi alanındaki potansiyeli de bir kez daha ön plana çıktı.

Etkinlik sonunda açıklamalarda bulunan Vali Yardımcısı Murat Kahraman ile Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, organizasyonda emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, uluslararası nitelikteki spor organizasyonlarının Marmaris'in tanıtımına, turizmine ve sosyal yaşamına önemli katkılar sunduğunu ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Kendisini yeniden genel başkan yapan sürecin mimarıyla görüştü
Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan

Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanlığı'ndan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin

Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Varını yoğunu altına yatıranlar şokta

Kayıp çok büyük! Varını yoğunu altına yatıranlar şokta
Amerikalı ortakları da skandala kayıtsız kalmadı! Rahmi Koç'un ırkçı ve seksist şakasına tepkiler çığ gibi

Rahmi Koç'un Irkçı ve seksist şakasına ortakları tepkili
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Gürsel Tekin, CHP'ye geri dönen partililere rozet taktı

Hepsini Özgür Özel göndermişti, böyle geri döndüler
Ünlü oyuncu Aleyna Solaker rüya gibi teklife evet dedi

Fethiye’de masalsı teklif: Ünlü oyuncu evet dedi, yüzüğü taktı
Arda Güler'in koruması göz açtırmıyor! Temas etmek isteyenler şaşkın

Herkes onu konuşuyor!

Seçim öncesi dikkat çeken atmosfer! Tezahüratlarda Aziz Yıldırım farkı

Hangi aday önde? Tezahüratlardaki fark dikkat çekti