L'Etape Marmaris Halk sürüşü tamamlandı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın 2026'yı "Gençlik Yılı" ilan etmesi kapsamında, L'Etape Marmaris by Tour de France çerçevesinde düzenlenen halk sürüşünde yüzlerce bisiklet tutkunu Marmaris'in eşsiz güzellikleri arasında pedal çevirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, L'Etape Marmaris by Tour de France kapsamında düzenlenen halk sürüşü etkinliği yüzlerce bisiklet tutkunu ve vatandaşı bir araya getirdi. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık tarafından 2026 yılının "Gençlik Yılı" ilan edilmesi kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda katılımcılar, Marmaris'in doğal güzellikleri eşliğinde pedal çevirerek spor dolu bir gün yaşadı. 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndan başlayan halk sürüşü, gençlerden ailelere kadar her yaştan vatandaşın yoğun katılımına sahne oldu. Vali Yardımcısı Murat Kahraman ve Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'nın da katıldığı etkinlik, saat 11.00'de verilen startla başladı. Belirlenen parkurda güvenli şekilde ilerleyen katılımcılar, sporun birleştirici gücünü ortaya koyarken renkli görüntüler oluşturdu. L'Etape Marmaris organizasyonu koordinasyonunda düzenlenen etkinliğin, gençlerin sporla daha fazla buluşmasına ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağladığı belirtildi. Halk sürüşü ile birlikte Marmaris'in spor turizmi alanındaki potansiyeli de bir kez daha ön plana çıktı.

Etkinlik sonunda açıklamalarda bulunan Vali Yardımcısı Murat Kahraman ile Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, organizasyonda emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, uluslararası nitelikteki spor organizasyonlarının Marmaris'in tanıtımına, turizmine ve sosyal yaşamına önemli katkılar sunduğunu ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı