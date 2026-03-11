Haberler

Marmaris Ticaret Odası ilçedeki halı sahayı yeniledi

Marmaris Ticaret Odası, Turgut Mahallesi'ndeki halı sahanın zeminini yenileyerek gençlerin daha sağlıklı koşullarda spor yapmasını sağladı. Muhtar Kaya, yenilemeden dolayı memnuniyetini dile getirdi ve MTO yönetimine teşekkür etti.

Marmaris Ticaret Odası (MTO), sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Marmaris'in Turgut Mahallesi'ndeki halı sahayı yenileyerek hizmete sundu.

Turgut Mahallesi Muhtarlığının talebi üzerine harekete geçen oda yöneticileri, mahalledeki mevcut halı sahanın bozulan zeminini yeniledi.

MTO Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, beraberindeki heyetle çalışmaları yerinde inceleyerek Mahalle Muhtarı Ümit Kaya'dan bilgi aldı.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Ayhan, mahallelerdeki sosyal yaşamı destekleyen projeleri önemsediklerini belirtti.

Halı sahanın mahalle halkına, özellikle gençlere hayırlı olmasını dileyen Ayhan, "Gençlerimizin daha sağlıklı ve güvenli koşullarda spor yapabilmesi için saha zeminini iyileştirdik." dedi.

Muhtar Kaya ise sahanın yenilenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, desteklerinden dolayı oda yönetimine teşekkür etti. Kaya, yenilenen zemin sayesinde mahalle sakinlerinin modern bir alanda spor yapma imkanına kavuştuğunu vurguladı.

Ziyarete, MTO Başkan Yardımcıları Özgür Derviş ve Görkem İnal ile Yönetim Kurulu Üyeleri Gülce Civelek ve Zafer Öznur da katıldı.

