Marmaris'te çocuk fitness şampiyonası renkli görüntülerle başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Çocuk Fitness Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri, genç sporcuların katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Jüri önünde performans sergileyen sporcular, milli takım kadrosuna seçilmek için mücadele etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Çocuk Fitness Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri, genç sporcuların yoğun katılımı ve renkli performanslarına sahne oluyor.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından Marmaris Spor Salonu'nda organize edilen şampiyonada, farklı yaş kategorilerinden sporcular milli takım kadrosuna seçilebilmek için jüri önünde performans sergiledi.

Organizasyonun ödül törenine Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Koray Girgin ile Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş katıldı.

Kaya, sporun çocukların fiziksel ve sosyal gelişimindeki kritik rolüne değinerek, "Çocuklarımızın sportif faaliyetlere yönlendirilmesi, geleceğimize yapılan en önemli yatırımlardan biridir. Gençlerimizin bu azmi ve mücadelesi bizleri gururlandırıyor." dedi.

Dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını veren Kaya'ya plaket takdim edildi.

10 Mayıs'a kadar sürecek organizasyon sonunda belirlenecek isimler, uluslararası şampiyonalarda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
