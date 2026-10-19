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Marmaris'te AquaChallenge toplantısı yapıldı, 2 bin 400 sporcu yarışacak

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Marmaris'te AquaChallenge toplantısı yapıldı, 2 bin 400 sporcu yarışacak
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 24-25 Ekim'de yapılacak 27. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası öncesi koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 10 parkurda 2 bin 400 sporcunun yarışacağı belirtildi, şampiyonanın spor turizmine katkı sunması hedefleniyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 24-25 Ekim'de düzenlenecek 27. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası öncesinde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

İçmeler Mahallesi'ndeki bir otelde Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında düzenlenen toplantıda, organizasyon kapsamında yürütülecek çalışmalar ve görev dağılımları ele alındı.

AquaChallenge Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, toplantıda yaptığı sunumda, organizasyonda 10 farklı parkurda 2 bin 400 sporcunun mücadele edeceğini belirtti.

Yurt içinden ve yurt dışından sporcuları ağırlayacak şampiyona ile ilçenin spor turizmine ve uluslararası tanıtımına katkı sunulması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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