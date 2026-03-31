Marmaris'te "18. Campus Cup" yelkenli yarışları başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen "18. Campus Cup" yelkenli yarışları başladı.

Marmaris Körfezi ve körfez dışında gerçekleştirilen organizasyona, Acıbadem, Beykoz, Bilgi, Boğaziçi, Cerrahpaşa, Ege, Galatasaray, İstanbul, İTÜ, İzmir Ekonomi, Kadir Has, Koç, Marmara, ODTÜ, Özyeğin, Piri Reis, Yaşar, Yıldız Teknik üniversitelerinden 27 takım ve 257 yelkenci katılıyor.

Yarışlar öncesi başhakem Ezgi Kalaycı başkanlığında düzenlenen dümenci toplantısıyla hazırlıklarını tamamlayan ekipler, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan denize açılarak yarış öncesinde antrenman turları attı.

Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkuru belirlemesinin ardından yelkenciler, ilk gün yarışlarında ORC-A, ORC-B, ORC-C, ORC-D ve ORC-E sınıflarında dereceye girmek için yelken açtı.

İlk gün koy içinde iki üçgen ve bir coğrafi rota olmak üzere üç yarış gerçekleştirildi.

MIYC Başkanı Bülent Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 yıldır üniversiteli gençlere deniz sevgisini aşılamak amacıyla bu organizasyonu düzenlediklerini söyledi.

Gençlerin yelkene olan ilgisinden gurur duyduklarını ifade eden Çelik, "Tüm üniversiteli yelkencilerimizin pruvalarının neta, rüzgarlarının kolayına olmasını dileriz." dedi.

18. Campus Cup, 2 Nisan'daki final yarışlarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
Türkiye, 5G teknolojisine geçti

Erdoğan düğmeye bastı! Türkiye yeni bir döneme girdi
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi

Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu

Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu! İşte dudak uçuklatan serveti
Herkes banyodakini Ronaldo sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Viral video ortalığı karıştırdı: gerçek sonradan ortaya çıktı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular

Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular
Herkes banyodakini Ronaldo sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Viral video ortalığı karıştırdı: gerçek sonradan ortaya çıktı
İlhan Mansız'dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım

Kosova maçı öncesi paylaştığı video viral oldu
Survivor Yunus Emre Özden hakkında şok gerçek! Hüküm giydiği ortaya çıktı

Survivor Yunus hakkında şok gerçek! Hüküm giydiği ortaya çıktı