Marmaris'te '18. Campus Cup' yelkenli yarışları başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen "18. Campus Cup" yelkenli yarışları başladı.

Marmaris Körfezi ve körfez dışında gerçekleştirilen organizasyona, Acıbadem, Beykoz, Bilgi, Boğaziçi, Cerrahpaşa, Ege, Galatasaray, İstanbul, İTÜ, İzmir Ekonomi, Kadir Has, Koç, Marmara, ODTÜ, Özyeğin, Piri Reis, Yaşar, Yıldız Teknik üniversitelerinden 27 takım ve 257 yelkenci katılıyor.

Yarışlar öncesi başhakem Ezgi Kalaycı başkanlığında düzenlenen dümenci toplantısıyla hazırlıklarını tamamlayan ekipler, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan denize açılarak yarış öncesinde antrenman turları attı.

Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkuru belirlemesinin ardından yelkenciler, ilk gün yarışlarında ORC-A, ORC-B, ORC-C, ORC-D ve ORC-E sınıflarında dereceye girmek için yelken açtı.

İlk gün koy içinde iki üçgen ve bir coğrafi rota olmak üzere üç yarış gerçekleştirildi.

MIYC Başkanı Bülent Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 yıldır üniversiteli gençlere deniz sevgisini aşılamak amacıyla bu organizasyonu düzenlediklerini söyledi.

Gençlerin yelkene olan ilgisinden gurur duyduklarını ifade eden Çelik, "Tüm üniversiteli yelkencilerimizin pruvalarının neta, rüzgarlarının kolayına olmasını dileriz." dedi.

18. Campus Cup, 2 Nisan'daki final yarışlarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.